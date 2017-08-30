В Черногории задержали польского туриста, который вызвал крупный пожар

БЕЛГРАД, 30 авг — РИА Новости. Турист из Польши Збигнев Давид Шидла, вызвавший накануне крупный пожар в муниципалитете Бар на юге Черногории, задержан, пожарные и авиация продолжают тушить очаг спровоцированного им возгорания, передает Радио и телевидение республики (RTCG).

Ранее руководитель службы защиты Бара Велизар Чадженович сообщил, что огонь возник при невероятных обстоятельствах: его разжег турист из Польши, потерявшийся на холме Шушань над одноименным поселком, который пытался таким образом подать сигнал спасателям о своем местоположении.

"Поляка Шидла Давида Збигнева спасли поздно ночью на среду охотники из Бара Веско Дабович, Мийо Адрович, Драган и Нико Талич. Гражданин Польши задержан утром за создание общей опасности", — сообщил телеканал.

В поселке Шушань, где проживают и граждане России, некоторые дома, по данным экстренных служб, находятся под угрозой от пламени. Пожарные рассчитывают, что спецсамолеты Air Tractor МВД республики смогут погасить недоступные точки и остановить распространение возгорания. В среду борьба с огнем в Шушани и расположенном в том же районе поселке Чань продолжается.

В ряде стран балканского региона — Хорватии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Македонии — с начала июня складывается беспрецедентно тяжелая ситуация с лесными пожарами. В подавляющем большинстве случаев причиной возгораний становится человеческий фактор, а распространению огня способствует продолжительная засуха и ветреная погода.