Суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста экс-главе Коми Торлопову

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы 4 сентября рассмотрит ходатайство о продлении до 6 октября домашнего ареста экс-главе Коми Владимиру Торлопову, который ранее признал вину в создании преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд назначил на 4 сентября рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока домашнего ареста обвиняемому Торлопову до 6 октября", — сказала пресс-секретарь.

Торлопов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом совместно с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером (Гайзер сменил Торлопова на этом посту в 2010 году) и бывшим зампредом правления ГК "Ренова" Александром Зарубиным, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в результате преступных действий Торлопова государству причинен ущерб не менее чем на 2,5 миллиарда рублей. Как сообщали в СК РФ, бывший чиновник признал вину по инкриминируемым статьям.