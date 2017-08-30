Суд рассмотрит вопрос о продлении домашнего ареста экс-главе Коми Торлопову

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Басманный суд Москвы 4 сентября рассмотрит ходатайство о продлении до 6 октября домашнего ареста экс-главе Коми Владимиру Торлопову, который ранее признал вину в создании преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
Торлопов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом совместно с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером (Гайзер сменил Торлопова на этом посту в 2010 году) и бывшим зампредом правления ГК "Ренова" Александром Зарубиным, а также в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в результате преступных действий Торлопова государству причинен ущерб не менее чем на 2,5 миллиарда рублей. Как сообщали в СК РФ, бывший чиновник признал вину по инкриминируемым статьям.