Следователи проверяют информацию об избиении подростка на Ставрополье

ПЯТИГОРСК, 30 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Следователи на Ставрополье проверяют информацию в прессе о том, что местный фермер устроил боксерский поединок между своим сыном и его товарищем, а позже избил побеждавшего подростка, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

"По данным издания, местный фермер организовал боксерский поединок между своим 11-летним сыном и его товарищем. Когда 13-летний подросток стал побеждать, мужчина жестоко избил мальчика до потери сознания, а впоследствии у ребенка диагностировали разрыв барабанной перепонки", — говорится в сообщении.

При этом, как отмечает следствие, в публикации сообщается, что в отношении мужчины уголовное дело до сих пор не возбуждено ввиду наличия у него связей и родственников в органах полиции.

"Инициировано изъятие данного материала проверки из органов внутренних дел в территориальный следственный отдел СКР в целях обеспечения уголовно-правовой защиты пострадавшего мальчика. В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело и приняты исчерпывающие меры к тому, чтобы в скором времени человек, посмевший так жестоко поступить с ребенком, ответил перед судом по всей строгости закона", — добавили в СК.