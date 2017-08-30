В Краснодаре допросят подозреваемого в нападении на полицейского

Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре, где было совершено нападение на сотрудников ДПС. 28 августа 2017

Сотрудники правоохранительных органов в Краснодаре, где было совершено нападение на сотрудников ДПС. 28 августа 2017

КРАСНОДАР, 30 авг — РИА Новости, Светлана Берило. Задержанного в среду утром водителя, подозреваемого в вооруженном нападении на полицейского, доставили к следователю, поиски второго пассажира из его автомобиля продолжаются, сообщила пресс-служба СУСК по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось, что в понедельник на стационарном посту полиции Краснодара правоохранители остановили автомобиль Toyota Camry под управлением 21-летнего Никиты Медведева, в салоне которого также находились два пассажира.

По данным СК, в ходе проверки документов в помещении водитель нанес удар по лицу и нижним конечностям одному из полицейских, после чего направился к своей машине, открыв стрельбу по полицейским. Как отметили в ведомстве, увидев на улице молодого человека, который "в связи с выполнением общественного долга пытался воспрепятствовать его противоправным действиям", водитель иномарки несколько раз выстрелил в него из травматического пистолета в область головы и шеи.

Отмечается, что в это же время один из пассажиров Toyota Camry покинул машину и скрылся, второй также предпринял попытку к бегству, но был задержан. После этого стрелявший скрылся на автомобиле. В ходе преследования сотрудниками ДПС Медведев в центре города — на улице Рашпилевской — остановил свой автомобиль и стал стрелять в лобовое стекло патрульной машины, после чего поехал дальше, отмечает СУСК. На пересечении улиц Тургенева и Атарбекова Краснодара он врезался в стоящие на светофоре автомобили, вышел из машины и скрылся от преследования, сообщили в СУСК.

В среду рано утром в хуторе Копанском 21-летний Медведев был задержан. Его подозревают в "посягательстве на жизнь полицейских, применении насилия в отношении одного из них и покушении на убийство".

"Уголовное дело передано для дальнейшего расследования в первый отдел по расследованию особо важных дел. В настоящее время задержанный доставлен к следователю для производства следственных действий", — говорится в сообщении. Уточняется, что поиски второго пассажира, который находился в салоне автомобиля подозреваемого, продолжаются.