В Магнитогорске застрелили предпринимателя

ЧЕЛЯБИНСК, 30 авг – РИА Новости. Следственные органы ищут неизвестного, который во вторник несколькими выстрелами убил 36-летнего предпринимателя в Магнитогорске, сообщило в среду следственное управление СК РФ по Челябинской области.

"Вечером 29 августа около одного из домов по улице Строителей Ленинского района Магнитогорска обнаружено тело 36-летнего предпринимателя с огнестрельными ранениями. Следственными органами СКР по Челябинской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "убийство", — говорится в сообщении.

В настоящее время проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление личности потерпевшего и задержание лиц, причастных к совершению преступления, уточняет следствие.

По данным местных СМИ, к предпринимателю у подъезда дома подошел неизвестный, с которым завязалась ссора, и тот не менее 12 раз выстрелил в мужчину, после чего скрылся.