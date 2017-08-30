Пожар на Куйбышевском НПЗ в Самаре потушен

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Пожар на установке гидроочистки на территории Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода в Самаре удалось потушить, сообщил РИА Новости в среду представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее сообщалось о возгорании на установке гидроочистки на территории АО "Куйбышевский НПЗ" на площади 30 квадратных метров на Грозненской улице, 25.

"Пожар ликвидирован", — сказал собеседник агентства.

Как уточнили РИА Новости в региональном главке МЧС, пожар был ликвидирован в 08.46. Борьбу с огнем вели 90 человек и 25 единиц техники. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.