На Сахалине горит склад со стройматериалами

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Склад с хозтоварами и стройматериалами загорелся в среду на площади порядка 2 тысячи квадратных метров на территории бывшего целлюлозно-бумажного завода в Поронайском городском округе Сахалинской области, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На территории заброшенного целлюлозно-бумажного завода горит склад ангарного типа с хозтоварами и стройматериалами. Пожар удалось локализовать на площади 2 тысячи квадратных метров",- сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, пострадавших нет. Обстоятельства возгорания выясняются.