В Кузбассе прокурор сбил выбежавшего на дорогу ребенка

КРАСНОЯРСК, 30 авг — РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства дорожного инцидента с участием прокурора города Березовский Кемеровской области, который во вторник вечером, управляя автомобилем, сбил выбежавшего на дорогу семилетнего мальчика, сообщили в СУСК области.

По данным СК, ДТП произошло на одной из автодорог Рудничного района областного центра.

Предварительно установлено, что водитель, управляя автомобилем, столкнулся с мальчиком, "который внезапно выбежал из-за стоящего на противоположной стороне дороги транспортного средства". Очевидцы вызвали скорую помощь и полицию.

"Ребенок получил тяжелые травмы, он госпитализирован. По предварительным данным, автомобилем управлял прокурор города Березовский. По результатам медицинского освидетельствования водителя установлено, что он в состоянии опьянения не находился. Назначено судебно-медицинское исследование, которое установит тяжесть вреда, причиненного здоровью ребенка. Также будет проведена оценка технического состояния автомобиля", — сообщает СК.

В настоящее время проводится доследственная проверка.