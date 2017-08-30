У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,6

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 авг — РИА Новости, Людмила Щербакова. Сейсмологи зафиксировали в среду подземные толчки магнитудой 4,6 в акватории Тихого океана, в 27 километрах от береговой линии Камчатского полуострова, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"Землетрясение зарегистрировано в точке с координатами 55.54 северной широты, 166.45 восточной долготы, на глубине десять километров. Его магнитуда составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на расстоянии 48 километров северо-восточнее села Никольское Алеутского муниципального района, до береговой линии — 27 километров", — говорится в сообщении.

Поясняется также, что жители Камчатского полуострова подземные толчки не ощутили.