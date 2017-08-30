В районе Приамурья, где снегопад нарушил электроснабжение, ввели режим ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг — РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации введен в Селемджинском районе Приамурья, где в среду мокрый снег и ветер нарушили электроснабжение нескольких сел, сообщает пресс-служба филиала ДРСК "Амурские электрические сети".

"Мокрый снег и ветер прошедшей ночью стали причиной отключения двух ВЛ 35 кВ, в результате без электроснабжения остались поселки Токур, Златоустовск, Ольгинск, Ульген. А районный центр Экимчан остался без электричества 29 августа в 19.40 (13.40 мск) из-за повреждения в муниципальных сетях. Глава района ввел режим ЧС", — говорится в сообщении.

Аварийно-восстановительные работы с 6 утра (00.00 мск) проводят специалисты четырех бригад "Амурских электрических сетей", по информации пресс-службы, для передвижения энергетики используют высокопроходимую технику, на связь выходят по спутниковым телефонам, никакой другой связи в тайге нет. По предварительной информации, причиной отключения двух высоковольтных линий стал мокрый снег и падение деревьев. Во время дождя произошло переувлажнение почвы, и деревья под тяжестью мокрого снега были повалены с корнем.

ГУ МЧС по Амурской области в свою очередь сообщает, что непогода нарушила автодорожное сообщение по автодорогам местного значения сообщением Экимчан – Токур, Коболдо – Огоджа, Златоустовск — Стойба.

"В ликвидации последствий снегопада задействованы силы и средства предприятий и учреждений района, дорожные службы, пожарно-спасательные формирования противопожарной службы области. Всего задействовано 70 человек и 19 единиц техники. В ПЧ-50 поселка Экимчан организован резервный источник электропитания для населения, для подзарядки мобильных телефонов", — сообщает региональный главк МЧС, уточняя, что в населенных пунктах есть запас продуктов питания на трое суток.

"Ориентировочное время восстановления электроснабжения к 17.00 (11.00 мск) 30 августа",- уточняет ГУ МЧС по региону.