На Нижне-Бурейской ГЭС в Приамурье не обнаружили дефектов затворов

БЛАГОВЕЩЕНСК, 30 авг — РИА Новости. Специалисты провели лабораторные обследования 2, 3, 4 затворов Нижне-Бурейской ГЭС, дефектов не обнаружено, сообщил Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности (ГЗ и ПБ).

Ранее на станции произошло повреждение левобережной опоры сегментного затвора №1, следствием чего стало подтопление пристанционной площадки.

"Проведены лабораторные обследования 2, 3, 4 затворов Нижне-Бурейской ГЭС на наличие возможных дефектов. По результатам обследования дефектов не обнаружено", — говорится в сообщении.

По данным Нижнебурейской ГЭС, в четверг, 24 августа, в 14.24 мск при штатном маневрировании в пролете №1 водосливной плотины Нижне-Бурейской ГЭС произошло повреждение затвора и подтопление пристанционной площадки. Пострадавших нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

Энергетики начали сработку Нижне-Бурейского водохранилища для проведения ремонтно-восстановительных работ, в понедельник на ГЭС прибыла комиссия ПАО "РусГидро", ранее Амурский центр ГЗ и ПБ сообщал, что составление и утверждение плана-графика ремонтных работ запланировано на 4 сентября.

ГЭС строится с 2010 года на реке Бурея в Амурской области. Является контррегулятором Бурейской ГЭС — второй станции Бурейского гидроэнергетического комплекса. Проектная мощность станции — 320 МВт (четыре гидроагрегата, из которых запущены три), среднегодовая выработка — 1,65 миллиарда киловатт-часов. Помимо выработки электроэнергии, важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС является выравнивание неравномерных в течение суток сбросов воды с Бурейской ГЭС.