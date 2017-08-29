Суд наказал врачей, которые не смогли спасти подавившегося костью мужчину

БРЯНСК, 29 авг – РИА Новости. Врач бригады скорой помощи и отоларинголог в Курске, не сумевшие спасти жизнь подавившемуся костью пациенту, по решению суда лишены права заниматься врачебной деятельности и ограничены в свободе на срок 2 и 2,5 года соответственно, сообщает СУ СК по региону.

Медикам было предъявлено обвинение в "причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей".

"Приговором суда медицинским работникам назначено наказание в виде 2,5 и 2 лет ограничения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на те же сроки", — говорится в сообщении.

Инцидент произошел в январе 2016 года, сторож одной из курских организаций во время обеда подавился костью. Извлечь ее самостоятельно не получилось, коллеги вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывший на место врач-реаниматолог не оказал пациенту необходимой помощи и "принял ошибочное решение" доставить его в Курскую городскую больницу №1", а не в "Курскую областную клиническую больницу", куда следует госпитализировать подобных пациентов, отмечает СК.

Врач-оториноларинголог больницы, куда был доставлен пациент, также не оказал ему нужной помощи, хотя имел все возможности помочь пациенту. Он принял решение о переводе его в другую больницу. При транспортировке мужчина стал задыхаться. Его доставили в "Курскую областную клиническую больницу", отправили в операционную для оказания медицинской помощи, однако спасти не успели.