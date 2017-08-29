Фигурант "дела реставраторов" Сергеев не признал вину по новым обвинениям

Дело о хищениях в Минкультуры (153)

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава компании "Балтстрой" Дмитрий Сергеев, накануне приговоренный к условному сроку по "делу реставраторов", не признал свою вину по новым обвинениям, сказала адвокат Сергеева Елена Васильева.

Следствие ранее попросило суд заключить бизнесмена под стражу по статьям "Организация или участие в преступном сообществе" и "Мошенничество". Фабула дела неизвестна. Суд ходатайство удовлетворил и арестовал сергеева до 29 октября.

"Сергеев не признал вину в совершении преступления. Апелляционная жалоба будет подана в Мосгорсуд", — сказала адвокат Елена Васильева.