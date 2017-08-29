Улюкаев не будет участвовать в рассмотрении жалобы по домашнему аресту

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, отказался участвовать в рассмотрении жалобы на продление ему домашнего ареста еще на полгода, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.
Суд 30 августа рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста бывшему министру до 27 января 2018 года.
Улюкаев не признает вину. Ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".