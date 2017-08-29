Улюкаев не будет участвовать в рассмотрении жалобы по домашнему аресту

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Экс-глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев, обвиняемый в получении взятки в два миллиона долларов, отказался участвовать в рассмотрении жалобы на продление ему домашнего ареста еще на полгода, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В суд поступил письменный отказ Улюкаева от участия в заседании по рассмотрению его жалобы на продление домашнего ареста. В нем Улюкаев высказывает согласие, чтобы жалоба была рассмотрена без его участия, но с участием адвокатов", — сказала представитель суда.

Суд 30 августа рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста бывшему министру до 27 января 2018 года.

Улюкаев не признает вину. Ему грозит до 15 лет заключения. Он стал первым в современной истории России федеральным министром, задержанным за коррупцию. По версии СК РФ, полученная экс-министром взятка предназначалась за выдачу министерством экономического развития заключения, позволившего "Роснефти" приобрести госпакет "Башнефти".