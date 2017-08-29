Девочка, отравившаяся в детском саду Самары, вышла из реанимации

САМАРА, 29 авг — РИА Новости. Девочка, госпитализированная из детсада Самары, переведена из реанимации в обычную палату, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Самаркой области.

"В состоянии детей наблюдается положительная динамика, они идут на поправку. Одна из девочек была переведена из реанимации в отделение", — сообщил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что две 5-летние девочки были госпитализированы из детского сада с признаками отравления. Одна из девочек находится в реанимации, другая чувствует себя удовлетворительно.

СК возбудил дело статье "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, в отношении работ или услуг, предназначенных для детей в возрасте до шести лет". Максимальное наказание по этой статье — до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.