Суд перенес заседание по делу о беспорядках на Хованском кладбище

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Щербинский суд Москвы во вторник перенес на 13 сентября процесс по делу о беспорядках на Хованском кладбище столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Слушания по существу отложены, поскольку судья сейчас находится на вынесении приговора по другому уголовному делу", — пояснила представитель суда.

Массовая драка на крупнейшем кладбище столицы произошла в мае 2016 года — в "побоище" участвовали около 200 человек, трех человек забили насмерть, 112 человек были задержаны. По данным следствия, конфликт произошел из-за борьбы за территорию обслуживания на кладбище.

Расследование показало, что приезжие из ближнего зарубежья "нанесли травмы гражданам и повредили несколько припаркованных автомобилей". Были возбуждены дела о хулиганстве, умышленном причинении легкого вреда здоровью и умышленном уничтожении имущества. Подозреваемые содержатся в СИЗО.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органах, параллельно Следственный комитет занимается другим уголовным делом по этой же истории, но по более тяжким статьям — об избиении до смерти и некоторым другим. По этому делу, по разным данным, проходят 16 или 17 человек, в том числе бывший полицейский Никита Мошенко и предполагаемый организатор "побоища" — соучредитель общественной организации "Здоровая нация" Александр Бочарников.