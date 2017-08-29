Бывший заммэра Сыктывкара получил срок за посредничество во взяточничестве

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 авг — РИА Новости. Сыктывкарский городской суд приговорил к 5 годам колонии бывшего заместителя руководителя администрации Сыктывкара Сергея Лученкова за посредничество во взяточничестве, сообщает прокуратура республики Коми.

Суд установил, что Лученков в 2007 году оказал содействие бывшему градоначальнику Роману Зенищеву в достижении договоренности с директором ООО "Тепловая компания" о передаче взятки в размере 10 миллионов рублей за обеспечение победы организации в аукционе на заключение контракта на строительство котельной в поселке Нижний Чов. После проведения конкурсных процедур, в которых Лученков выступал председателем конкурсной комиссии, ООО "Тепловая компания" было признано единственным участником конкурса, с ней был заключен контракт. Лученков в здании администрации Сыктывкара получил переданные в качестве взятки 10 миллионов рублей и передал их бывшему градоначальнику Сыктывкара, сообщает ведомство.

"По итогам судебного рассмотрения Лученков признан виновным по пункту "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве за заведомо незаконные действия в крупном размере), и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима", — говорится в сообщении.

Суд также назначил ему штраф в размере в размере 800 тысяч рублей. Кроме того, Лученков лишен права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 2 года. Суд также сохранил наложенный на имущество арест в части размера штрафа.

Ранее сообщалось, что в феврале 2017 года Лученков был депортирован из США в Россию.