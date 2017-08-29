Пучков наградил водолазов, спасавших людей после ДТП с автобусом на Кубани

ПРАСКОВЕЕВКА (Краснодарский край), 29 авг — РИА Новости. Глава МЧС России Владимир Пучков наградил водолазов Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО), участвовавших в спасательной операции после падения автобуса с рабочими в море на Кубани.
"Благодарю всех, кто в сложнейших условиях проявил профессионализм, мужество и самоотверженность", — сказал министр во время награждения во вторник.
В ходе рабочей поездки в Краснодарский край Пучков и сотрудники центрального аппарата МЧС России проверили готовность пожарных гарнизонов Анапы, Геленджика и Новороссийска, в частности, новой пожарной части в селе Прасковеевка. Проверка показала, что система полностью функционирует и готова к реагированию.
Глава МЧС также проверил работу единой диспетчерской службы и остался доволен временем вызова и ответом оператора, подчеркнув однако, что операторы должны отвечать на русском и английском языках.