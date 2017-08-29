Орловский облсуд оставил в силе отказ выпустить брата Навального из колонии

ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Орловский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции об отказе досрочно освободить брата оппозиционера Алексея Навального Олега из колонии, говорится в сообщении облсуда.

Братья Алексей и Олег Навальные в декабре 2014 года были осуждены за хищение более 26 миллионов рублей у компании "Ив Роше" и свыше 4 миллионов рублей у "Многопрофильной процессинговой компании", а также за легализацию более 21 миллиона рублей. По вступившему в силу приговору, Алексей Навальный получил 3,5 года условно, а Олег Навальный — такой же срок, но реального заключения. Отбывает он наказание в колонии на территории Орловской области.

Урицкий суд Орловской области 14 июня отказался досрочно освободить Олега Навального из колонии, отклонил просьбу защиты о замене неотбытого срока заключения более мягким видом наказания. Адвокат осужденного подал апелляцию на это решение, которая была рассмотрена 29 августа.

"Орловским областным судом оставлено в силе постановление Урицкого районного суда об отказе в замене Навальному О.А. неотбытой части наказания более мягким видом наказания", — говорится в сообщении.

Отказывая в удовлетворении ходатайства защитника, облсуд принял во внимание доводы первой инстанции. В частности, учел, что за весь период отбывания наказания Олег Навальный "поощрений не имеет", с 19 октября 2015 года отбывает наказание в строгих условиях, "является злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания, имеет 13 действующих взысканий, пять из которых наложены за "злостные нарушения": хранение запрещенных предметов (сотового телефона и сим-карты, usb-накопителя), отказ от работы без уважительных причин, неповиновение представителям администрации колонии. Также, по данным суда, Олег Навальный четыре раза "наказывался водворением в штрафной изолятор". Кроме того, суд учел мнение администрации колонии, отметившей, что на "мероприятия воспитательного характера Навальный О.А. реагирует слабо, своего поведения не меняет".

"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о том, что в настоящее время в отношении Навального О.А. установленные статьей 43 УК РФ цели не могут быть достигнуты применением более мягкого наказания, чем лишение свободы", — говорится в сообщении облсуда.

В конце февраля, а также в прошлом году суд также не нашел оснований для досрочного освобождения Олега Навального. Срок его наказания истекает 30 июня 2018 года.