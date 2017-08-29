Пожарного, погибшего на Казанском пороховом заводе, наградили посмертно

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил орден Мужества семье пожарного Эдуарда Илларионова, который погиб при тушении крупного пожара на складах Казанского порохового завода, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Указом президента РФ, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях орденом Мужества посмертно награжден начальник караула специальной пожарно-спасательной части №3 Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России №35, капитан внутренней службы Эдуард Илларионов", — сообщили в министерстве. Церемония вручения прошла во вторник в Пушечном дворе Казанского Кремля.
Мужественные и решительные действия офицера обеспечили эффективный ход тушения пожара, позволили не допустить массового травмирования и гибели личного состава пожарно-спасательных подразделений и сотрудников объекта.
За исполнение служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при тушении пожара, указом президента он был награжден медалью "За отвагу". Кроме того, капитан Илларионов принимал участие в ликвидации последствий крушения теплохода "Булгария". Имя капитана Илларионова выгравировано на стеле, посвященной памяти всех пожарных, погибших при исполнении служебного долга.