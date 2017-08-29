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Происшествия

Пожарного, погибшего на Казанском пороховом заводе, наградили посмертно

16:5929.08.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкПожар на пороховом заводе в Казани. Архивное фотоПожар на пороховом заводе в Казани. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил орден Мужества семье пожарного Эдуарда Илларионова, который погиб при тушении крупного пожара на складах Казанского порохового завода, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Пожар на пороховом заводе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
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При пожаре на Казанском пороховом заводе погиб один человек

"Указом президента РФ, за мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга в экстремальных условиях орденом Мужества посмертно награжден начальник караула специальной пожарно-спасательной части №3 Специального управления Федеральной противопожарной службы МЧС России №35, капитан внутренней службы Эдуард Илларионов", — сообщили в министерстве. Церемония вручения прошла во вторник в Пушечном дворе Казанского Кремля.

Нашивки на форме сотрудников МЧС. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Пожару на пороховом заводе в Казани предшествовал взрыв
Илларионов получил тяжелые травмы во время тушения крупного пожара в складском здании Казанского порохового завода 24 марта. Его подразделение первым прибыло к месту пожара, он поручил личному составу проложить магистральную линию, установить пожарные автомобили на водоисточники и провести боевое развертывание с учетом существующей для данного здания угрозы взрыва. Илларионов не подверг опасности сослуживцев, обеспечив их нахождение на безопасном расстоянии и в безопасной зоне со стороны угла здания, а сам начал разведку в опасной зоне, во время которой в здании произошел взрыв, получил тяжелые травмы. Илларионова передали врачам, но по пути в больницу он скончался.

Мужественные и решительные действия офицера обеспечили эффективный ход тушения пожара, позволили не допустить массового травмирования и гибели личного состава пожарно-спасательных подразделений и сотрудников объекта.

Город Казань. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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В Казани возбудили уголовное дело о пожаре на пороховом заводе
Илларионов работал в Государственной противопожарной службе с 9 апреля 2001 года, неоднократно участвовал в тушении крупных пожаров в условиях реальной опасности для жизни и здоровья, за что был отмечен ведомственными и государственной наградами. В октябре 2013 года уже принимал участие в тушении пожара на заводе, в цехе лакокрасочных материалов. Тогда распространение огня могло привести к трагическим последствиям, а уничтожить пожар можно было только изнутри. Звено капитана Илларионова отправилось в объятое огнем здание и справилось с поставленной задачей.

За исполнение служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни при тушении пожара, указом президента он был награжден медалью "За отвагу". Кроме того, капитан Илларионов принимал участие в ликвидации последствий крушения теплохода "Булгария". Имя капитана Илларионова выгравировано на стеле, посвященной памяти всех пожарных, погибших при исполнении служебного долга.

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Происшествия
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