Посольство Киргизии собирает информацию о пострадавших в ДТП под Пензой

САРАТОВ, 29 авг — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Посольство Киргизии в России запросило анкетные данные своих граждан, пострадавших в ДТП с микроавтобусом в Пензенской области, для дальнейшего поиска их родственников, сообщила дипмиссия.

По данным прокуратуры, микроавтобус Mercedes Benz и грузовой фургон Mercedes под управлением граждан Киргизии 26 августа столкнулись на 471-м километре трассе М-5 "Урал" в Спасском районе Пензенской области, после чего микроавтобус с 18 гражданами Киргизии врезался в отбойник и опрокинулся на бок. В результате одна пассажирка погибла, еще семеро, в том числе 17-летний подросток, пострадали, из них пятеро госпитализированы.

"В настоящее время уточняются анкетные данные пострадавших и погибшей в ДТП граждан Кыргызской Республики. Посольство направило запрос в целях уточнения данных граждан Кыргызстана для последующего поиска родственников граждан, пострадавших в ДТП", — говорится в сообщении.

Вопрос взят под контроль посольства, отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в связи с ДТП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Водителю микроавтобуса, ставшего фигурантом этого дела, грозит до пяти лет заключения. Он находится под подпиской о невыезде.