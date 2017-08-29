Следствие попросило продлить домашний арест экс-главы Коми Торлопова

Бывший глава Коми Владимир Торлопов, обвиняемый в коррупции, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте. Архивное фото

Бывший глава Коми Владимир Торлопов, обвиняемый в коррупции, в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о его аресте. Архивное фото

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следствие обратилось в суд с ходатайством о продлении до 6 октября домашнего ареста бывшему главе Коми Владимиру Торлопову, который ранее признал вину в создании преступного сообщества и мошенничестве на 2,5 миллиарда рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы.

"В Басманный суд поступили ходатайства следственных органов о продлении срока домашнего ареста в отношении обвиняемого Торлопова до 6 октября 2017 года", — сказала она, отметив, что дата рассмотрения ходатайства еще не назначена.

Торлопов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом совместно с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером (Гайзер сменил Торлопова на этом посту в 2010 году) и бывшим зампредом правления ГК "Ренова" Александром Зарубиным, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

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По данным следствия, в результате преступных действий Торлопова государству причинен ущерб не менее чем на 2,5 миллиарда рублей. Как сообщали в СК РФ, бывший чиновник признал вину по инкриминируемым статьям.