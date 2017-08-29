Дело о ЧП в красноярском доме престарелых передали в центральный аппарат СК

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело о пожаре в частном доме престарелых в Красноярске передано в центральный аппарат СК, сообщила журналистам официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Пожар в частном пансионате "Жемчужина" начался в красноярском микрорайоне Покровка днем в понедельник и распространился на площади 200 квадратных метров, но был оперативно потушен. Трое человек погибли, одна женщина пострадала. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения, семерых забрали родственники. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"По факту следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 238 УК РФ). По поручению председателя Следственного комитета России уголовное дело по данному факту принято к производству 5-м следственным управлением ГСУ СК России", — сказала Петренко.

Ранее в пресс-службе краевого ГУМВ сообщали, что дом престарелых загорелся из-за бани на соседнем участке, также было возбуждено дело о нарушении требований пожарной безопасности.