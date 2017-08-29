СК устанавливает обстоятельства смерти архитектора из Белоруссии в Москве

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства смерти мужчины на юго-западе Москвы, тело которого с колото-резаным ранением головы обнаружили в квартире в понедельник вечером, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, тело мужчины 1979 года рождения обнаружил сосед вечером 28 августа в квартире одного из жилых домов по Литовскому бульвару. По данному факту возбуждено уголовное дело об убийстве, однако следствие также не исключает возможности, что мужчина сам причинил себе смертельное ранение.

Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, погибший приехал в Москву из Белоруссии и работал архитектором. Умер мужчина от ранения в глаз небольшим кухонным ножом. Признаков борьбы и иных свидетельств насильственной смерти следователи на месте происшествия не обнаружили.

"В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", — сказала Иванова.