В Москве продлили домашний арест математика, призывавшего к беспорядкам

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Пресненский суд Москвы во вторник продлил до 7 октября домашний арест математика Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Дмитрия Богатова, обвиняемого в призывах к беспорядкам, сообщили РИА Новости в суде.

Богатов содержался под стражей, однако в июле ему смягчили меру пресечения по просьбе следствия из-за ряда хронических заболеваний обвиняемого.

По версии следствия, Богатов "осуществлял призывы осуществлять взрывы, поджоги и иные действия, устрашающие население, призывы к беспорядкам, сопротивлению действиям властей, насилию над человеком". Тем самым, считает следствие, математик преследовал цель "дестабилизации политической обстановки в стране".

Обвиняемый вину отрицает, отмечая, что в момент публикации соответствующих сообщений в интернете он находился в спортзале, а после — в магазине, что подтверждают видеозаписи камер наблюдения. По словам адвоката, один IP-адрес, с которого якобы было опубликовано сообщение экстремистского характера, находится в Японии, а после ареста Богатова кто-то с таким же никнеймом продолжает публиковать сообщения на том же ресурсе.

Ранее сообщалось, что 29 марта в интернете в свободном доступе для неограниченного круга лиц неустановленным лицом под псевдонимом были размещены текстовые сообщения, призывающие к действиям экстремистского толка. По этому факту следствие возбудило дело о призывах к массовым беспорядкам.

По данным следствия, 25-летний Богатов размещал свои материалы, используя серверы за рубежом, что позволяло скрыть следы. Следователи провели обыски у него дома, в ходе которых изъяли компьютер и другую технику, "используемые для передачи и распространения информации", а также "другие предметы, имеющие значение для расследования".