На Сахалине пенсионерку подозревают в приобретении "шпионских" очков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 29 авг – РИА Новости. На Сахалине возбуждено уголовное дело в отношении пенсионерки, которая, по версии следствия, приобрела очки, предназначенные для негласной видеосъемки, сообщает во вторник пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области.

"Следственным отделом по Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней местной жительницы. Она подозревается в покушении на незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации", — говорится в сообщении.

По версии следствия, в мае 2017 года подозреваемая приобрела через мобильное приложение в телефоне очки с функцией скрытой видео- и звукозаписи. Очки изъяли сотрудники таможни.

"Согласно заключению таможенного эксперта, очки являются видеорегистратором, по наличию функциональной возможности и конструктивной приспособленности относятся к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения акустической и визуальной информации", — сообщили в пресс-службе.

По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование продолжается.