Суд по делу бывшего топ-менеджера "МАСТ-Банка" начнется 6 сентября

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Преображений суд Москвы 6 сентября начнет рассматривать дело бывшего топ-менеджера "МАСТ-Банка", обвиняемого в хищении 5,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Предварительные слушания по делу в отношении бывшего исполняющего обязанности председателя правления ОАО КБ "МАСТ-Банк" начнутся 6 сентября", — сказала пресс-секретарь.

По версии следователей, и.о. председателя правления с декабря 2013 года по апрель 2015 года вместе с руководителями и другими сотрудниками банка, зная о возможном отзыве лицензии, присвоил более 5,6 миллиарда рублей.

Мошенники выдали подконтрольным юридическим лицам заведомо невозвратные, не обеспеченные залоговым имуществом кредиты, деньги под видом оплаты фиктивных сделок перечислялись на счета других организаций, подконтрольных соучастникам.