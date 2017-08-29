Суд продолжит рассмотрение дела "тверского стрелка" в среду

ТВЕРЬ, 29 авг – РИА Новости. Тверской областной суд продолжит в среду рассмотрение дела Сергея Егорова, расстрелявшего девятерых дачников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Тверской областной суд во вторник приступил к слушанию по существу уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

"В заседании объявляется перерыв до 10 часов 30 августа", — сказала судья Елена Мордвинкина.

Ужесточить статью

На первом судебном заседании были допрошены потерпевшие – родственники погибших. Они рассказали о том, что им известно про день убийства и обвиняемого.

Потерпевшая Елена Шмелева до официального объявления начала слушаний по существу заявила ходатайство об ужесточении статьи подсудимому.

"Хотела бы ходатайствовать, чтобы статья имела подпункт "д" — особо жестокое убийство. Потому что считаю, что мой брат Олег Демченко был убит с особой жестокостью. Его заставили копать могилу", — сказала Шмелева.

В принятии ходатайства суд отказал. "Суд рассматривает дело в пределах уже заявленной статьи — пункт 2 части 2 статьи 105", — пояснила судья.

Сам подсудимый отказался от дачи показаний в суде. "Хотел бы воспользоваться статьей 51 (Конституции РФ – ред.) и отказаться от дачи показаний", — сказал Егоров, пояснив, что все показания он дал в процессе следствия.

Он просидел на протяжении всего заседания неподвижно, с отсутствующим выражением лица, отвечая лишь на вопросы судьи. Во время слушания Егоров не заявил ни одного ходатайства или протеста. Лишь его адвокат Тимофей Щербаков один раз попросил суд обратить внимание на оскорбительные эпитеты одной из потерпевших в сторону его подзащитного.

Отправить на пожизненное

Позже, во время дачи показаний, Шмелева сообщила, что ее брат был в хороших отношениях с подсудимым, отзывался о Егорове исключительно положительно и даже планировал их познакомить.

Другая потерпевшая Ольга Высоцкая, мать которой оказалась в числе убитых, рассказала, что ранее знала подсудимого как электрика, который помогал ремонтировать электропроводку соседям. А муж потерпевшей даже взял номер его телефона на случай, если потребуются услуги Егорова.

"Мне очень-очень жаль, что в нашей стране нет смертной казни. Уважаемый суд, прошу самое строгое (наказание), чтобы он никогда не вышел", — сказала Высоцкая.

С аналогичными просьбами о пожизненном заключении для подсудимого Егорова выступили остальные потерпевшие. При этом часть из них не были знакомы с обвиняемым прежде, а некоторые даже не слышали о нем ранее.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.