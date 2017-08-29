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Происшествия

Суд продолжит рассмотрение дела "тверского стрелка" в среду

Сюжет:
Массовое убийство в Тверской области (47)
15:0829.08.2017
(обновлено: 15:29 29.08.2017)
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© РИА Новости / Александр СолодковПерейти в фотобанкСергей Егоров во время судебного заседанияСергей Егоров во время судебного заседания
© РИА Новости / Александр Солодков
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ТВЕРЬ, 29 авг – РИА Новости. Тверской областной суд продолжит в среду рассмотрение дела Сергея Егорова, расстрелявшего девятерых дачников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Автомобиль полиции у дома в Тверской области, где в ночь на 4 июня мужчина в ходе бытового конфликта застрелил 9 человек
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Тверской стрелок, убивший девять человек, признан вменяемым
Тверской областной суд во вторник приступил к слушанию по существу уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова, которого судят по обвинению в убийстве двух и более лиц. По информации суда, Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы он признан вменяемым. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

"В заседании объявляется перерыв до 10 часов 30 августа", — сказала судья Елена Мордвинкина.

Ужесточить статью

На первом судебном заседании были допрошены потерпевшие – родственники погибших. Они рассказали о том, что им известно про день убийства и обвиняемого.

Потерпевшая Елена Шмелева до официального объявления начала слушаний по существу заявила ходатайство об ужесточении статьи подсудимому.

Лента ограждения у дома в садоводческом товариществе 50 лет Октября в поселке Редкино Тверской области. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Выжившая в бойне под Тверью заявила, что полиция час ехала на вызов
"Хотела бы ходатайствовать, чтобы статья имела подпункт "д" — особо жестокое убийство. Потому что считаю, что мой брат Олег Демченко был убит с особой жестокостью. Его заставили копать могилу", — сказала Шмелева.

В принятии ходатайства суд отказал. "Суд рассматривает дело в пределах уже заявленной статьи — пункт 2 части 2 статьи 105", — пояснила судья.

Сам подсудимый отказался от дачи показаний в суде. "Хотел бы воспользоваться статьей 51 (Конституции РФ – ред.) и отказаться от дачи показаний", — сказал Егоров, пояснив, что все показания он дал в процессе следствия.

Он просидел на протяжении всего заседания неподвижно, с отсутствующим выражением лица, отвечая лишь на вопросы судьи. Во время слушания Егоров не заявил ни одного ходатайства или протеста. Лишь его адвокат Тимофей Щербаков один раз попросил суд обратить внимание на оскорбительные эпитеты одной из потерпевших в сторону его подзащитного.

Отправить на пожизненное

Сергей Егоров во время судебного заседания. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Солодков
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Пострадавшие по делу "тверского стрелка" просят для него максимальный срок
Позже, во время дачи показаний, Шмелева сообщила, что ее брат был в хороших отношениях с подсудимым, отзывался о Егорове исключительно положительно и даже планировал их познакомить.

Другая потерпевшая Ольга Высоцкая, мать которой оказалась в числе убитых, рассказала, что ранее знала подсудимого как электрика, который помогал ремонтировать электропроводку соседям. А муж потерпевшей даже взял номер его телефона на случай, если потребуются услуги Егорова.

"Мне очень-очень жаль, что в нашей стране нет смертной казни. Уважаемый суд, прошу самое строгое (наказание), чтобы он никогда не вышел", — сказала Высоцкая.

С аналогичными просьбами о пожизненном заключении для подсудимого Егорова выступили остальные потерпевшие. При этом часть из них не были знакомы с обвиняемым прежде, а некоторые даже не слышали о нем ранее.

Место массового убийства в поселке Редкино Тверской области. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Уголовное дело "тверского стрелка"
Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.

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© Ruptly
"Видела, как он убивал": выжившая в бойне под Тверью рассказала о трагедии
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Происшествия
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