Суд продолжит рассмотрение дела "тверского стрелка" в среду

ТВЕРЬ, 29 авг – РИА Новости. Тверской областной суд продолжит в среду рассмотрение дела Сергея Егорова, расстрелявшего девятерых дачников, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"В заседании объявляется перерыв до 10 часов 30 августа", — сказала судья Елена Мордвинкина.
Ужесточить статью
На первом судебном заседании были допрошены потерпевшие – родственники погибших. Они рассказали о том, что им известно про день убийства и обвиняемого.
Потерпевшая Елена Шмелева до официального объявления начала слушаний по существу заявила ходатайство об ужесточении статьи подсудимому.
В принятии ходатайства суд отказал. "Суд рассматривает дело в пределах уже заявленной статьи — пункт 2 части 2 статьи 105", — пояснила судья.
Сам подсудимый отказался от дачи показаний в суде. "Хотел бы воспользоваться статьей 51 (Конституции РФ – ред.) и отказаться от дачи показаний", — сказал Егоров, пояснив, что все показания он дал в процессе следствия.
Он просидел на протяжении всего заседания неподвижно, с отсутствующим выражением лица, отвечая лишь на вопросы судьи. Во время слушания Егоров не заявил ни одного ходатайства или протеста. Лишь его адвокат Тимофей Щербаков один раз попросил суд обратить внимание на оскорбительные эпитеты одной из потерпевших в сторону его подзащитного.
Отправить на пожизненное
Другая потерпевшая Ольга Высоцкая, мать которой оказалась в числе убитых, рассказала, что ранее знала подсудимого как электрика, который помогал ремонтировать электропроводку соседям. А муж потерпевшей даже взял номер его телефона на случай, если потребуются услуги Егорова.
"Мне очень-очень жаль, что в нашей стране нет смертной казни. Уважаемый суд, прошу самое строгое (наказание), чтобы он никогда не вышел", — сказала Высоцкая.
С аналогичными просьбами о пожизненном заключении для подсудимого Егорова выступили остальные потерпевшие. При этом часть из них не были знакомы с обвиняемым прежде, а некоторые даже не слышали о нем ранее.
Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться.