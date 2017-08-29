Фигуранта "дела реставраторов" снова требуют арестовать за мошенничество

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Следствие попросило Басманный суд заключить под стражу главу компании "Балтстрой" Дмитрия Сергеева, накануне приговоренного к условному сроку по "делу реставраторов", сообщила РИА Новости во вторник пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Сергеева задержали в Петербурге в суде сразу после оглашения приговора и увезли в Москву. Фабула новых обвинений в его адрес пока не раскрывается.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении директора компании "БалтСтрой" Сергеева Дмитрия", — сказала Царева.

По ее словам, бизнесмену вменяют статью "Организация или участие в преступном сообществе" и три эпизода мошенничества. Другие детали неизвестны.

В ходе процесса по "делу реставраторов" Сергеев полностью признал вину в трёх эпизодах хищения денег, выделенных из бюджета на реставрацию Псковского драматического театра, усадьбы фабриканта Асеева в Тамбове и Новодевичьего монастыря в Москве.

Защита отмечала, что из общего ущерба по "делу реставраторов" в 164 миллиона рублей ущерб по трём эпизодам с участием Сергеева составил немногим более 71 миллиона рублей, из которых он получил 11 миллионов рублей, которые он одним из первых возместил.

В рамках "дела реставраторов" задержаны уже бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, глава государственного Центра реставрации Олег Иванов, директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо и другие чиновники и бизнесмены. Ранее стало известно, что все задержанные признали вину.