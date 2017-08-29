Приговор фигурантам дела о пожаре в московской типографии обжаловали

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Одна из потерпевших обжаловала приговор в отношении гендиректора типографии ООО "Печатный экспресс" Сергея Москвина и главного инженера организации Антона Яцкова, которые получили 2,5 и 3,5 года колонии-поселения соответственно по делу о пожаре, унесшем жизни 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе Бутырского суда столицы.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор в отношении Москвина и Яркова от одной из потерпевших", — сказала представитель суда.

Дата рассмотрения жалобы пока не назначена.

Пожар произошел в конце августа прошлого года в здании типографии на севере Москвы. Всего погибли 17 человек: 14 граждан Киргизии и трое россиян. Бутырский суд Москвы 17 августа 2017 года признал Яцкова и Москвина виновными по части 3 статьи 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности). О намерении родственников погибших при пожаре граждан Киргизии обжаловать приговор ранее сообщал МИД республики.