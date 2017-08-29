Мосгорсуд 4 сентября проверит законность домашнего ареста Серебренникова

МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Мосгорсуд 4 сентября проверит законность отправки под домашний арест режиссера Кирилла Серебренникова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционной жалобы адвоката Харитонова, представляющего интересы режиссера Серебренникова, на постановление суда от 23 августа об избрании последнему меры пресечения в виде домашнего ареста назначено на 11.45 4 сентября в Мосгорсуде", — сказала Царева.

Басманный суд Москвы 23 августа поместил худрука "Гоголь-центра" Серебренникова под домашний арест по делу о мошенничестве. Защита предлагала отпустить режиссера под залог или поручительство. Режиссер отбывает домашний арест в своей квартире на улице Пречистенка в центре Москвы. Суд позволил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только с разрешения следователя.

Художественному руководителю "Гоголь-центра" вменяется организация хищения не менее 68 миллионов рублей, выделенных в 2011–2014 годах на реализацию проекта "Платформа".