На Ямале похитивший деньги пенсионеров работник почты получил условный срок

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 29 авг — РИА Новости. Работник "Почты России" в Новом Уренгое, который похитил из отделения связи почти 1 миллион рублей, в том числе предназначенных для выплаты пенсий, получил 2 года условно, сообщила прокуратура Ямала.

По информации ведомства, 29-летний мужчина, работая в почтовом отделении сортировщиком, в ночь на 3 июня проник в помещение через форточку и похитил мешки с деньгами, в которых находилось 979 тысяч рублей. Уголовное дело расследовалось по статье "кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере". По данным надзорного ведомства, еще на стадии предварительного расследования мужчина практически полностью возместил учреждению похищенную сумму.

"Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком три года", — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО.

Кроме того, уточняется, что в пользу отделения почты решением суда была взыскана остальная часть украденных средств, которые мужчина успел потратить до задержания.