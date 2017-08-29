ТВЕРЬ, 29 авг – РИА Новости. Потерпевшие по делу "тверского стрелка", которому может грозить пожизненное заключение, просят назначить ему самое строгое наказание, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ольга Высоцкая, мать которой оказалась в числе убитых, во время дачи показаний рассказала, что ранее знала подсудимого как электрика, который помогал ремонтировать электропроводку соседям. А муж потерпевшей даже взял номер его телефона на случай, если потребуются его услуги.

"Мне очень-очень жаль, что в нашей стране нет смертной казни. Уважаемый суд, прошу самое строгое (наказание), чтобы он никогда не вышел", — сказала Высоцкая.

С аналогичными просьбами о пожизненном заключении для подсудимого Егорова выступили остальные потерпевшие. При этом часть из них не были знакомы с обвиняемым до убийства их родственников, а некоторые даже не слышали о нем ранее.

Тверской областной суд во вторник приступил к слушанию по существу уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова. По информации суда, по существу предъявленного обвинения Егоров полностью признает вину. По результатам психиатрической экспертизы Егоров признан вменяемым. Ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться. Егоров предстал перед судом по обвинению в убийстве двух и более лиц.