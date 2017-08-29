После спецоперации в Хасавюрте завели дело о покушении на полицейских

На окраине Хасавюрта в рамках КТО прохошла спецоперация по нейтрализации вооруженных бандитов. 28 августа 2017

На окраине Хасавюрта в рамках КТО прохошла спецоперация по нейтрализации вооруженных бандитов. 28 августа 2017

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбуждено после спецоперации в дагестанском Хасавюрте, где погибли два силовика, сообщается на сайте СУСК России по республике.

Ранее информационный центр НАК сообщил, что два бандита были ликвидированы в ходе перестрелки на окраине дагестанского Хасавюрта. По предварительным данным НАК, ликвидированные боевики принадлежали к так называемой хасавюртовской банде и причастны к ряду преступлений террористической направленности. Также в комитете сообщили, что в перестрелке с боевиками погибли два сотрудника сил правопорядка.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности нейтрализованных бандитов.