После спецоперации в Хасавюрте завели дело о покушении на полицейских

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконном обороте оружия возбуждено после спецоперации в дагестанском Хасавюрте, где погибли два силовика, сообщается на сайте СУСК России по республике.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений… "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц", — говорится в сообщении.
Отмечается, что следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего и личности нейтрализованных бандитов.