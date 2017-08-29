В Орле после обрушения стены жилого дома возбудили уголовное дело

ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело о халатности по факту обрушения стены четырехэтажного жилого дома в Орле, сообщает следственное управление СК РФ по области.

Ранее сообщалось, что около 7.45 мск вторника в Орле произошло обрушение стены четырехэтажного жилого дома №68 на набережной Дубровинского. Как отмечало управление МЧС, дом, где произошло обрушение, аварийный и частично расселен. На момент обрушения в здании находились восемь человек, никто не пострадал.

"По данному факту… возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении. Санкция данной статьи предусматривает до трех месяцев ареста.

По данным следствия, в доме 36 квартир, в которых зарегистрировано 60 человек, отселены 45 человек из 31 квартиры.

"Следствию предстоит… установить объективную истину по делу и дать оценку полноте действий должностных лиц администрации города Орла, в чью компетенцию входит организация работы по вопросам жилищного фонда", — информирует следственное управление.

По данным МЧС, площадь дома 1955 года постройки составляет 2472 квадратных метра. В результате обрушения пострадало шесть квартир в первом и во втором подъездах на общей площади до 200 квадратных метров. Место происшествия оцеплено и охраняется сотрудниками полиции, ведется разбор обрушившихся конструкций.