Грабители, убившие жену шефа полиции под Самарой, получили до 24 лет тюрьмы

САМАРА, 29 авг — РИА Новости. Приволжский окружной военный суд во вторник приговорил обвиняемых в нападении на начальника полиции города Отрадного Дмитрия Ващуркина к срокам от 5 до 24 лет лишения свободы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В ночь на 11 декабря в одном из торговых павильонов Самары четверо подсудимых, заметив на шее ранее не знакомого им Вашуркина золотую цепочку, решили ограбить его. Молодые люди незаметно проследовали за начальником полиции и его женой до их дома в поселке Смышляевка, проникли туда и начали избивать супругов, требуя отдать им драгоценности и деньги.

В какой-то момент один из нападавших увидел у мужчины удостоверение полицейского и решил убить супругов, несколько раз ударив их обухом топора. От этих травм Екатерина Ващуркина скончалась.