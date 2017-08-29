В Краснодаре ищут двух мужчин, ранивших полицейского

КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Полиция Кубани продолжает розыск двух подозреваемых в нападении на правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

При попытке правоохранителей остановить автомобиль Toyota на посту ДПС при въезде в Краснодар водитель открыл огонь, предположительно, из травматического оружия, ранил сотрудника полиции в ногу и продолжил движение. В ходе преследования нарядом ДПС злоумышленник совершил ДТП на одной из улиц города, наехал на препятствие и скрылся, после чего был объявлен в розыск. Позже полицейские уточнили, что преступников было двое, они ранили стажера-полицейского в область шеи и головы.

"Сотрудники полиции Краснодарского края в рамках спецоперации продолжают розыск подозреваемых в совершении нападения на сотрудников органов внутренних дел на стационарном посту ДПС при въезде в город Краснодар и скрывшихся от преследования после совершения ДТП на улице Атарбекова", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировки направлены во все подразделения и стационарные посты полиции края и соседних регионов. "В оперативно-разыскных мероприятиях задействовано максимальное количество полицейских, сотрудников Росгвардии и других служб", — добавили в ведомстве.