В Краснодаре ищут двух мужчин, ранивших полицейского

КРАСНОДАР, 29 авг — РИА Новости. Полиция Кубани продолжает розыск двух подозреваемых в нападении на правоохранителей, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.
"Сотрудники полиции Краснодарского края в рамках спецоперации продолжают розыск подозреваемых в совершении нападения на сотрудников органов внутренних дел на стационарном посту ДПС при въезде в город Краснодар и скрывшихся от преследования после совершения ДТП на улице Атарбекова", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ориентировки направлены во все подразделения и стационарные посты полиции края и соседних регионов. "В оперативно-разыскных мероприятиях задействовано максимальное количество полицейских, сотрудников Росгвардии и других служб", — добавили в ведомстве.