Дело о массовом отравлении шаурмой под Ростовом-на-Дону направили в суд

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг – РИА Новости, Иван Капустин. Дело о массовом отравлении шаурмой в Новочеркасске Ростовской области, в результате которого в больницу попали более 50 человек, направлено в суд, сообщили РИА Новости в СУСК РФ по региону.

В больницу жители города начали обращаться с 5 июня с симптомами инфекционного заболевания: повышенная температура, тошнота, рвота, жидкий стул. Всего были госпитализированы 52 человека. В материале от больных был обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении индивидуального предпринимателя Артура Саакяна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности здоровья потребителей). Уголовное дело с утвержденным прокуратурой Новочеркасска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — отметили в СУСК.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель осуществлял свою деятельность в арендованном торговом павильоне "Шаурма на углях" без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований. При приготовлении блюд быстрого питания он, по данным следствия, использовал продукты питания и ингредиенты, хранившиеся в ненадлежащих условиях и с недостаточной термической обработкой. Изготовленные без соблюдения санитарно-эпидемиологических требований блюда быстрого питания продавались гражданам, добавляет СК.