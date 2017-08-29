На воспитателя, избившую воспитанника детсада в Липецке, завели дело

ВОРОНЕЖ, 29 авг — РИА Новости. Воспитатель детского сада в Липецке стал фигурантом уголовного дела и лишился работы после избиения пятилетнего воспитанника подготовительной группы, сообщает во вторник прокуратура области.

Инцидент, о котором стало известно благодаря сообщениям СМИ, произошел 1 августа.

"Младший воспитатель детского сада №42… причинила ребенку телесные повреждения в виде ссадин на щеке и ушной раковине. При этом воспитатель группы не оказала ребенку доврачебную помощь, не сообщила о случившемся заведующей детским садом и не проинформировала родителей ребенка", — говорится в сообщении.

Администрация детского сада создала комиссию по расследованию произошедшего. Инцидентом также занялась прокуратура Левобережного района Липецка, инициировавшая проверку.

"В ходе проверки родители других воспитанников этой же группы подтвердили, что младший воспитатель часто вела себя грубо по отношению к детям… В отношении младшего воспитателя возбуждено уголовное дело по ст. 156 Уголовного кодекса РФ", — говорится в сообщении. Санкция статьи "ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, если это деяние соединено с жестоким обращением" предусматривает до 3 лет лишения свободы.

По данным надзорного ведомства, младший воспитатель была уволена в связи с "совершением аморального проступка, несовместимого с продолжением работы". Воспитатель группы уволилась по соглашению сторон, а заведующую детским садом привлекли к дисциплинарной ответственности приказом департамента образования администрации Липецка.