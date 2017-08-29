Суд продлил арест экс-мэра Владивостока Пушкарева

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Мосгорсуд во вторник продлил до 30 ноября срок ареста экс-мэру Владивостока Игорю Пушкареву, обвиняемому в масштабных коррупционных схемах, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Следствие обвиняет экс-главу Владивостока в хищениях на 160 миллионов рублей и взятке на 75 миллионов рублей. По версии следствия, в период с 2009 по 2016 годы Пушкарев обеспечил приобретение стройматериалов подведомственным администрации города МУПВ "Дороги Владивостока" в подконтрольных его близким родственникам фирмах, входящих в группу компаний "Востокцемент".
Кроме того, недавно Следственный комитет установил причастность Пушкарева к совершению еще одного должностного преступления — получению взятки в 75 миллионов рублей при приобретении стройматериалов для города.
Согласно данным мэрии Владивостока, за 2016 год Пушкарев задекларировал доход в 552 тысячи рублей, а его супруга заработала свыше 90 миллионов рублей. За 2015 год Пушкарев задекларировал 1,16 миллиона рублей, доход его супруги составил свыше 25,1 миллиона рублей.