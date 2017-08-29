Суд не стал ужесточать статью в отношении "тверского стрелка"

ТВЕРЬ, 29 авг — РИА Новости. Потерпевшая по уголовному делу "тверского стрелка", расстрелявшего 9 дачников, Елена Шмелева заявила ходатайство об ужесточении статьи, но убедить судью не сумела, передает корреспондент РИА Новости из Тверского областного суда.

"Хотела бы ходатайствовать, чтобы статья имела подпункт "д" — особо жестокое убийство. Потому что считаю, что мой брат Олег Демченко был убит с особой жестокостью. Его заставили копать могилу", — сказала Шмелева.

В принятии ходатайства суд отказал. "Суд рассматривает дело в пределах уже заявленной статьи – пункт 2 части 2 статьи 105", — пояснила судья Елена Мордвинкина.

Тверской областной суд во вторник приступил к слушанию уголовного дела 45-летнего Сергея Егорова. Материалы уголовного дела насчитывают 14 томов. По информации суда, по существу предъявленного обвинения Егоров полностью признает вину. По ходатайству обвиняемого уголовное дело слушается коллегией из трех федеральных судей.

Массовое убийство произошло в дачном кооперативе "50 лет Октября" в поселке Редкино Конаковского района в начале июня. По данным следствия, во время застолья на даче разгорелась ссора, 45-летний москвич вернулся к обидчикам с охотничьим ружьем и открыл огонь.

Тела трех женщин и пяти мужчин были обнаружены в доме, позже в багажнике припаркованной рядом машины нашли тело женщины. Одной девушке удалось спрятаться от стрелка и позвонить в полицию. Подозреваемого задержали сразу после преступления. Он был пьян и не пытался скрыться. Егоров предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух и более лиц. По результатам психиатрической экспертизы Егоров признан вменяемым.