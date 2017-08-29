В сочинских горах четвертый день ищут пропавшего туриста

СОЧИ, 29 авг – РИА Новости. Поиски пропавшего в горах в окрестностях Сочи туриста из Москвы ведутся четвертый день, на данный момент к ним привлечены 11 человек и два кинолога, сообщили в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Как сообщалось ранее, в четверг, 24 августа, турист из Москвы Дмитрий Максимов собрался в поход в район горного хребта Ачишхо, что неподалеку от популярного курорта Красная поляна. В последний раз он вышел на связь в тот же день и сказал, что направляется в поселок Медовеевка, где в пятницу его ожидал таксист. Однако Максимов так и не появился, после чего таксист обратился в МЧС.

"Сегодня спасатели ЮРПСО МЧС продолжают искать туриста в горно-лесной местности в районе массива Ачишхо. На данный момент к поиску привлечено 11 человек, в том числе два кинолога", — сообщила во вторник пресс-служба ЮРПСО МЧС России.