Житель Челябинска осужден на семь лет за ограбление почты

ЧЕЛЯБИНСК, 29 авг – РИА Новости. Суд Челябинска приговорил местного жителя к наказанию в виде семи лет колонии строгого режима за ограбление с соучастниками почтового отделения, откуда было похищено свыше 850 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Советского райсуда.

По данным суда, 18 сентября 2015 года Череповский, Чернов и еще один мужчина совершили разбойное нападение на почтовое отделение №28 в Советском районе Челябинска. Соучастники, закрыв лица, с обрезом охотничьего ружья и монтировкой забежали в почтовое отделение, где Череповский монтировкой разбил стеклянное ограждение, за которым находился кассир. Перепрыгнув через стол и замахнувшись на кассира монтировкой, он потребовал передать ему деньги, в итоге было похищено 857,5 тысячи рублей. Чернов в это время находился у входа и контролировал сотрудников почты и посетителей, после получения денег преступники скрылись.

Суд уточняет, что в 2016 году Череповский был осужден на 7 лет лишения свободы в колонии особого режима.

"Советским районным судом Челябинска Чернову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Также судом было взыскано с Чернова в пользу "Почты России" в счет возмещения причиненного материального ущерба 857,5 тысячи рублей, которая будет в солидарном порядке взыскиваться и с осужденного Череповского, уточняется в сообщении.

Приговор не вступил в законную силу, он может быть обжалован в Челябинский облсуд, добавляется в сообщении.