В Томской области при пожаре в многоквартирном доме погибли три человека

КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. В Колпашево Томской области при пожаре погибли три человека, один серьезно пострадал, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

"Проводится проверка по факту гибели трех человек в результате пожара в многоквартирном жилом доме в городе Колпашево. По предварительным данным, 28 августа 2017 года в вечернее время произошло возгорание в пятиэтажном жилом доме в Колпашево. В результате пожара скончались два мужчины и одна женщина. Еще одна женщина госпитализирована в больницу с ожогами II-III степени на 7% поверхности тела", — говорится в сообщении.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Произведен осмотр места происшествия, назначены судебные медицинские и пожаротехническая экспертизы, опрашиваются потерпевшая и очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что пожар произошел из-за поджога и причастный к происшествию уже задержан. В правоохранительных органах пока не подтверждают и не опровергают эту информацию.

В областном управлении МЧС сообщили, что при тушении пожара было спасено два человека и 60 эвакуировано. Площадь пожара составил девять квадратных метров.