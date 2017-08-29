В Красноярске задержали хозяйку сгоревшего дома престарелых

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

Сотрудники противопожарной службы МЧС России во время тушения пожара в частном доме престарелых Жемчужина в Красноярске. 28 августа 2017

КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Задержана владелица красноярского пансионата для престарелых, где в понедельник в огне погибли три постояльца, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю.

"В настоящее время назначены экспертизы, проведен допрос руководства и персонала, по месту жительства 47-летней владелицы пансионата проведен обыск и изъята представляющая интерес для следствия документация, сама она задержана в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о ее аресте. Расследование уголовного дела продолжается", — говорится в сообщении.

Пожар в частном пансионате "Жемчужина" начался в красноярском микрорайоне Покровка днем в понедельник и распространился на площади 200 "квадратов", но был оперативно потушен. Трое человек погибли, одна женщина пострадала. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения, семерых забрали родственники.

Ранее сообщалось, что это частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.