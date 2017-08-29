В Красноярске задержали хозяйку сгоревшего дома престарелых

КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Задержана владелица красноярского пансионата для престарелых, где в понедельник в огне погибли три постояльца, сообщает пресс-служба управления СК РФ по Красноярскому краю.
Пожар в частном пансионате "Жемчужина" начался в красноярском микрорайоне Покровка днем в понедельник и распространился на площади 200 "квадратов", но был оперативно потушен. Трое человек погибли, одна женщина пострадала. По данным региональных властей, 26 постояльцев сгоревшего дома направлены в краевые учреждения социальной защиты населения, семерых забрали родственники.
Ранее сообщалось, что это частное учреждение не входило в реестр поставщиков социальных услуг, который формируется министерством социальной политики края.