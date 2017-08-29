В Красноярском крае начальника колонии задержали за взятку

КРАСНОЯРСК, 29 авг — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело против начальника ФКУ КП-26 (колония-поселение) ГУФСИН России по Красноярскому краю, который был задержан при получении взятки на сумму в 5 миллионов рублей, при этом за свои услуги он просил с осужденного 8 миллионов рублей, сообщает ГСУСК региона.

По предварительной версии, в начале июня 2017 года начальник колонии-поселения предложил одному из осужденных, отбывающему наказание за мошенничество, за взятку в сумме 8 миллионов рублей подготовить положительно характеризующие его материалы для условно-досрочного освобождения.

"Подозреваемый согласился, и 24 августа 2017 года супруга осужденного передала посреднику часть взятки в сумме 5 миллионов рублей, после чего он был задержан сотрудниками УФСБ, и дальше его общение с начальником колонии проходило под контролем оперативных сотрудников. Посредник привез деньги начальнику колонии домой, и после передачи оба были задержаны", — говорится в сообщении.

В настоящее время начальник исправительной колонии задержан по подозрению в получении крупной взятки.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

В ГУФСИН края сообщили, что начальник данного учреждения был задержан при проведении оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УСБ ГУФСИН России по Красноярскому краю совместно с краевым УФСБ.