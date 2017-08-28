В Волгоградской области ликвидировали все очаги природных пожаров

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Все очаги природных пожаров в Волгоградской области ликвидированы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Ситуация с пожарами в Волгоградской области резко обострилась 23 августа, тогда же в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В течение дня все пожары удалось локализовать или ликвидировать. Но в пятницу ситуация вновь ухудшилась, 25 августа в регионе возникли четыре очага природных пожаров в трех муниципальных районах.

"Пожарно-спасательные подразделения во взаимодействии с региональными службами при поддержке авиации МЧС России ликвидировали все очаги пожаров", — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что действующих пожаров нет.

От огненной стихии в Волгоградской области удалось отстоять почти 60 населенных пунктов.

Борьбу с огнём вели почти 2 тысячи человек, были задействованы два самолёт Ил-76 МЧС России, два самолета Бе-200 ЧС и два вертолета Ми-8 МЧС России. В общей сложности они сбросили на очаги пожаров более 4,2 тысячи тонн воды.