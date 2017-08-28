В Волгоградской области ликвидировали все очаги природных пожаров

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Все очаги природных пожаров в Волгоградской области ликвидированы, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Пожарно-спасательные подразделения во взаимодействии с региональными службами при поддержке авиации МЧС России ликвидировали все очаги пожаров", — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что действующих пожаров нет.
Борьбу с огнём вели почти 2 тысячи человек, были задействованы два самолёт Ил-76 МЧС России, два самолета Бе-200 ЧС и два вертолета Ми-8 МЧС России. В общей сложности они сбросили на очаги пожаров более 4,2 тысячи тонн воды.