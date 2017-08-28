Ставропольские медики опровергли данные СМИ о неоказании помощи пенсионерке

ПЯТИГОРСК, 28 авг — РИА Новости, Маргарита Савельева. Медики оказали необходимые консультации и медицинскую помощь пенсионерке, которая скончалась в Ставрополе якобы из-за отсутствия в больнице "нужных врачей", говорится в ответе больницы №3 на запрос РИА Новости.

СК 10 августа сообщил о проверке информации в СМИ о пенсионерке, которая была доставлена в больницу с инсультом, ей была срочно необходима помощь врачей-нефрологов, но у них был выходной. Как отмечалось, пока родственники звонили чиновникам, чтобы вызвать нужных врачей, пожилая женщина скончалась. Позже было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "причинение смерти по неосторожности".

"Ситуация на самом деле складывалась не таким образом, как описано в СМИ. Все необходимые консультации пациентке были оказаны своевременно, лечение проведено в полном объеме. В настоящее время по данному факту проводится проверка, поэтому говорить о кадровых решениях нет необходимости", — говорится в заявлении больницы.

Главный врач больницы №3 Ставрополя Александр Муравьев ранее назвал не соответствующими действительности сведения в прессе об обстоятельствах гибели пенсионерки.