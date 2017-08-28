В ходе спецоперации в Дагестане нейтрализовали двух злоумышленников

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. В ходе спецоперации в дагестанском Хасавюрте нейтрализованы два бандита, в настоящее время проводится их опознание, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

Ранее в НАК сообщили, что один силовик погиб, один ранен в ходе перестрелки с бандитами в дагестанском Хасавюрте.

"В ходе боестолкновения были нейтрализованы двое бандитов из так называемой хасавюртовской банды. В настоящее время проводится их опознание. На месте боестолкновения изъято автоматическое оружие, боеприпасы и гранаты, принадлежавшие преступникам. Специалистами-взрывотехниками ФСБ были обнаружены самодельные взрывные устройства, установленные на неизвлекаемость, в связи с чем они уничтожены на месте путем подрыва", — говорится в сообщении.