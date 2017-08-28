В Сыктывкаре завершились спасательные работы на месте обрушения склада

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обрушения кровли складского помещения в Сыктывкаре завершены, общая площадь обрушения составила 450 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.
Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". По версии следствия, в ходе ремонтных работ строителями была нарушена технология производства.
"Работа кинологических расчетов завершена. Пострадавших под завалами больше не обнаружено. Поисково-спасательные работы завершены", — сказал собеседник агентства.
По его словам, по предварительным данным, обрушение произошло в ходе проведения кровельных работ. Предварительная площадь обрушения составила 450 квадратных метров. К разбору завалов привлекались 113 человек и 23 единицы техники.