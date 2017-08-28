В Сыктывкаре завершились спасательные работы на месте обрушения склада

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Поисково-спасательные работы на месте обрушения кровли складского помещения в Сыктывкаре завершены, общая площадь обрушения составила 450 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель МЧС России.

Ранее СУСК по республике Коми сообщил, что в ходе проведения ремонтных работ обрушилась кровля складского помещения магазина по улице Гаражной. В результате ЧП 30-летний работник магазина погиб, еще один сотрудник получил травмы и был госпитализирован.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека". По версии следствия, в ходе ремонтных работ строителями была нарушена технология производства.

"Работа кинологических расчетов завершена. Пострадавших под завалами больше не обнаружено. Поисково-спасательные работы завершены", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительным данным, обрушение произошло в ходе проведения кровельных работ. Предварительная площадь обрушения составила 450 квадратных метров. К разбору завалов привлекались 113 человек и 23 единицы техники.